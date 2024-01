Vaticano, lo scontro Müller-Tucho: "Ho studiato la dottrina, non ginecologia"

Vaticano, l'attacco di Müller sulla benedizione delle coppie gay in chiesa: "Documento fallito"

Lo scontro all'interno della Chiesa è sempre più evidente, i progressisti guidati da Papa Francesco da una parte e i conservatori "orfani" di Ratzinger dall'altra. Emblematico in questo senso è l'attacco di Gerhard Ludwig Müller a Fernandez, lo scontro tra il titolare del dicastero della dottrina della fede, colui che ha deciso per la benedizione delle coppie gay in chiesa e il suo predecessore che ritiene quel provvedimento sbagliato. Müller, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede, - si legge su La Verità - lancia una frecciata a Fernandez, il suo successore, finito al centro delle cronache anche per i suoi libri hot scritti in passato su "orgasmi femminili" e "donne insaziabili".

"Io - dice Müller - ho studiato la dottrina e non ginecologia". Poi il vero attacco, quello contro la norma per le benedizioni delle coppie gay in chiesa. "Fiducia Supplicans - spiega Müller all'emittente americana Ewtn - sia riscritta". Questo l'affondo del predecessore di Fernandez che ha anche voluto elogiare i vescovi africani, che non solo hanno tenuto una posizione contraria alle benedizioni delle coppie gay, ma sono riusciti anche a formulare una nota di dissenso. Non è un caso che dopo quelli dell'Africa siano arrivati anche altri vescovi a prendere le distanze da quel provvedimento, come quelli dell'Olanda e delle Antille francesi. Per Müller con questo gesto le Chiese africane sono diventate "leader in questo percorso di correzione di un documento fallito".