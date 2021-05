Vaticano, Papa: "Se la Chiesa si divide tra destra e sinistra dimentica Dio"

"Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo su conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra: se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimentica lo Spirito". Così Papa Francesco nell'omelia della messa di Pentecoste. Il Pontefice ha sottolineato che il Paraclito "spinge all’unità, alla concordia, all’armonia delle diversità". E ha invitato a "dire no alle ideologie". "Gli 'ismi' sono ideologie che dividono, separano", ha detto a braccio. "La Chiesa non è un’organizzazione umana, è il tempio dello Spirito Santo. Gesù ha portato il fuoco dello Spirito sulla terra e la Chiesa si riforma con l’unzione della grazia, con la forza della preghiera, con la gioia della missione, con la bellezza disarmante della povertà. Mettiamo Dio al primo posto!".

"E' tempo della consolazione" e la Chiesa e' chiamata a dare consolazione "non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi; non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza", ha scandito il Papa sempre nel corso dell'omelia della messa di Pentecoste. "Ricordiamo che la vicinanza, la compassione e la tenerezza, sono lo stile di Dio. Sempre", ha aggiunto a braccio. "Il Paraclito dice alla Chiesa che - ha sottolineato - oggi e' il tempo della consolazione. E' il tempo del lieto annuncio del Vangelo piu' che della lotta al paganesimo. E' il tempo per portare la gioia del Risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. E' il tempo per riversare amore sul mondo, senza sposare la mondanita'. E' il tempo in cui testimoniare la misericordia piu' che inculcare regole e norme. E' il tempo del Paraclito! Tempo della liberta' del cuore".