Venditti, "Ero bullizzato e ho tentato il suicidio. In 'Marta' il mio dolore"

Antonello Venditti si prepara per il suo tour estivo, dopo un anno e mezzo di pausa forzata per il Coronavirus. In “Unplugged special 2021”, una serie di concerti con una band di cinque musicisti, in cui ripercorre una carriera che arriva al mezzo secolo. Si comincerà il 3 luglio e si andrà avanti fino ad ottobre, 30-40 le date in programma. "Prendo questi concerti - spiega Venditti alla Stampa - come un dovere civile, innanzitutto verso tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, che sono stati così duramente provati dal lockdown e non hanno lavorato per mesi. E poi per il pubblico, per ridare alla fisicità l’importanza che ha. Naturalmente con la massima attenzione alla sicurezza. Perché il senso di insicurezza che abbiamo vissuto in questo periodo lo metabolizzeremo con fatica. Un piccolo esempio: ho l’impressione che porterò sempre la mascherina nei luoghi affollati".

Venditti indica la sua soluzione per superare questo momento di difficoltà delle persone dopo la malattia che ha sconvolto le vite di tutti. "C'è' bisogno di amici, di una società che si interessi di te anche se sei piccolo. Ci vorrebbe un amico, sempre. Sono stato - prosegue Venditti alla Stampa - un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore,anche se a volte, prendi “Marta”, mi nascondevo dietro a un altro nome.Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono sempre lo stesso. Odio quando mi chiamano maestro. Sono stato maestro di me stesso, mi sono costruito da solo con un linguaggio di scritturae di canto tutt omio.Quando qualcuno mi dice grazie per le mie canzoni sento una responsabilità verso le persone. Vorrei cantare finalmente col mio amico Francesco De Gregori. Abbiamo rimandato tanto: aspetto con ansia il 18 giugno del 2022".