Veneto, volevano emulare la "Mala del Brenta": arrestati 39 esponenti

Veneto, sgominata la nuova 'Mala del Brenta', 39 misure cautelari. Tentavano di ricostituire l'organizzazione che dagli anni '70 agli anni '90 ha terrorizzato il nord-est d'Italia

I carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo hanno arrestato 39 esponenti della "Mala del Brenta 2.0". Trentanove misure cautelari emesse dal tribunale di Venezia, su richiesta della Procura per associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti. L’indagine 'Papillon' della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, ha documentato "l’esistenza di gravi e concordanti elementi relativi alla ricostituzione della disgregata organizzazione mafiosa nota come Mala del Brenta" soprattutto dopo la scarcerazione di esponenti della frangia dei mestrini.