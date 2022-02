Verona, spray al peperoncino a scuola: 15 studentesse intossicate

Spray al peperoncino in classe, è panico in una scuola di Verona

Circa 15 studentesse di un istituto professionale di estetica e parrucchieri di Verona sono finite in ospedale per lo spray al peperoncino spruzzato in aula da una compagna. La ragazza, 14 anni, avrebbe spruzzato lo spray su un foglio di carta, senza volontà di danneggiare le presenti. Si esclude quindi l’ipotesi di un gesto doloso.

La sostanza, particolarmente urticante, ha causato forti bruciori e malesseri a tre ragazze presenti nelle vicinanze, mentre altre sono state colpite attacchi di panico. Sul posto sono state visitate le studentesse coinvolte, in totale 27, di cui 15 ricoverate con codici gialli e verdi e trasportate al Policlinico di Borgo Roma, al Polo Confortini di Borgo Trento e negli ospedali di Bussolengo e Negrar.

