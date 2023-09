Via libera al biglietto d’ingresso a Venezia. Ecco chi dovrà pagare dal 2024

Venezia, arriva l'ok dal Comune per il biglietto di ingresso dal 2024. Ecco a chi "tocca" pagare

L’ipotesi era sul tavolo da tempo, ora è arrivata la conferma. A partire dal 2024 i turisti giornalieri diretti a Venezia e le isole della Laguna dovranno pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro, ma potrebbe arrivare a 10. Oggi la giunta ha approvato il regolamento che fissa le regole del ticket e tutte le esenzioni previste, il 12 settembre la delibera passerà sui banchi del consiglio comunale per la votazione finale.

Si tratta di una sperimentazione che riguarderà 30 giornate stabilite nel calendario che il Comune renderà noto a breve, ma “In linea generale, si concentrerà sui ponti primaverili e sui week end estivi”, fanno sapere dall’esecutivo del sindaco Brugnaro. Come riporta Il resto del Carlino, l’amministrazione ha aggiunto: “L'obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città”. Anche perché, secondo l’Unesco, Venezia è in grave pericolo.

I residenti in Veneto, i turisti che pernottano in città e i bambini sotto i 14 anni non pagheranno alcun contributo, ma avranno l'obbligo di prenotarsi sul portale. Non solo, sono esenti dal pagamento anche i lavoratori (dipendenti o autonomi) e i pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'Imu nel Comune di Venezia” chiariscono gli organi comunali. Inoltre, saranno escluse anche le persone che arrivano in laguna per curarsi, chi partecipa a competizioni sportive, le forze dell'ordine in servizio, ma anche il coniuge, il convivente e i parenti fino al 3° grado dei residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso.