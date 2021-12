Vicenza, 31enne trovata morta nel camper. Partner: "Caduta", ora sotto torchio

Vicenza, donna trovata morta in un camper: si tratta di una 31enne di Bassano del Grappa. Sotto interrogatorio il compagno, ipotesi femminicidio

Una donna di 31 anni è stata trovata cadavere a Bassano del Grappa all'interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta. A dare l'allarme è stato il compagno della donna, che ha raccontato ai Carabinieri che la donna sarebbe caduta, sbattendo la fronte a terra. La vittima, Giulia Rigon, presenta infatti una ferita alla fronte, ma secondo gli inquirenti è più probabile si tratti di un colpo violento inferto da un oggetto. La 31enne è stata trovata ieri mattina all'interno del suo camper Fiat "Arca" bianco, dove viveva con il compagno ventottenne di origine brasiliana, entrambi senza fissa dimora. Gli investigatori al momento propendono per l'ipotesi di femminicidio, in quanto le ferite sembrano non conciliare con un forte impatto a terra. Oltre al trauma cranico Giulia Rigon presenta ferite da arma da taglio in diverse punti del corpo. Il compagno è stato portato in caserma per essere sottoposto a interrogatorio, La Procura indaga per omicidio. Si tratterebbe del 60esimo caso di femminicidio dall'inizio dell'anno che conferma, se accertato, Vicenza la provincia italiana con il numero più alto di casi.