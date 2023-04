Vicenza, crolla una scala dentro una moschea. Cinque feriti. VIDEO

L’incidente nel centro culturale islamico a Vicenza

Ore di paura per la città di Vicenza, in particolare per la comunità islamica. Questa mattina, intorno alle 07:30 infatti è crollata una scala semicircolare di metallo all’interno del luogo religioso islamico, piegatasi a metà sotto il peso dei fedeli che erano riuniti per la consueta preghiera di chiusura del Ramadan. La struttura sorge in via Vecchia Ferriera, dove si erano riuniti oltre mille fedeli per la festa religiosa.

Uno dei feriti è rimasto intrappolato tra le lamiere e poi liberato grazie al soccorso dei Vigili del fuoco, accorsi subito sul posto insieme alle ambulanze della Suem 118 per facilitare l’immediata evacuazione di tutti i fedeli coinvolti nell’incidente. Il bilancio complessivo conta cinque feriti - di cui solo uno in codice giallo – sul posto c’è la Polizia di stato, quella locale e la Digos che supportano le indagini - attualmente in corso - guidate dall’ingegner Leonardo Rubello, dopo il sopralluogo sul posto atto a ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Queste le immagini messe a disposizione dai Vigili del fuoco.