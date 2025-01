Caso Ramy e scontri a Bologna, il padre non ci sta: "Per favore, fate le manifestazioni pacifiche". VIDEO

Caso Ramy e scontri, parla il padre

"Quando ci sono persone che fanno manifestazioni per chiedere giustizia e verità per mio figlio, non devono fare casino né cose brutte. Per favore, fate manifestazioni pacifiche". Il padre di Ramy, Yehia Elgaml, parla alla stampa dopo gli scontri verificatisi a Roma e Bologna.