Treni, incubo senza fine. A fuoco un Frecciargento a Lastra a Signa. VIDEO

Un incendio si è sviluppato su un treno Frecciargento in transito da Genova a Roma, costringendo il macchinista a una sosta d’emergenza alla stazione di Lastra a Signa (Firenze). L’episodio, avvenuto nella mattinata del 3 febbraio 2025, non ha fortunatamente causato feriti tra i passeggeri.

L'incendio e l'intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato quando i sensori di sicurezza del convoglio hanno rilevato fumo e fiamme provenienti da un vagone. Il personale ferroviario ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, facendo fermare il treno e garantendo l’evacuazione in sicurezza di tutti i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo, e le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti per individuare le cause dell’incendio. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato innescato da un guasto tecnico sotto il vagone interessato.

Disagi alla circolazione ferroviaria

L’incidente ha comportato ritardi sulla linea ferroviaria tra Firenze e Roma, con diverse corse rallentate o deviate. Trenitalia ha attivato un piano di emergenza per limitare i disagi ai viaggiatori, offrendo soluzioni alternative per chi era diretto verso la Capitale.