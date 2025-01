Il video dell'inseguimento tra Ramy ed i Carabinieri

Lo scooter che si vede in queste immagini è quello con a bordo Ramy Elgami, il 19enne egiziano rimasto ucciso nell'inseguimento con una pattuglia dei Carabinieri nel centro di Milano, lo scorso 24 novembre. A riprendere l'inseguimento proprio la telecamera a bordo della vettura dell'Arma.

Nelle immagini si vede un primo contatto tra i due mezzi, lo scooter sbanda ma non cade. E nel servizio tv si sentono i dialoghi tra i militari e la centrale. "Chiudilo, chiudilo... no, mer... non è caduto". Infine l'ultima frase, alla fine della corsa tra le strade del centro di Milano, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore scontro tra la macchina e la moto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune. L'inseguimento si chiude qui. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo. I carabinieri avvertono via radio che i due "sono caduti", in via Quaranta.

Questo video è nelle mani della magistratura che sta cercando di stabilire eventuali colpevolezze dei militari.