Valanga colpisce in pieno lo sciatore e lui registra tutto con la bodycam, vivo per miracolo

Un momento di pura adrenalina e paura sulle piste del monte Palandöken, in Turchia: una valanga di neve ha travolto in pieno uno sciatore nella provincia di Erzurum. Il drammatico episodio è stato interamente ripreso grazie a una telecamera installata sul casco dell’uomo, mostrando il momento in cui la massa di neve lo investe e lo trascina lungo il pendio.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi: lo sciatore, una volta fermatosi, ha addirittura esultato con un grido di gioia. Le immagini registrate dall’alto, a bordo di una seggiovia, rivelano l'entità della slavina e il modo in cui si è distaccata dalla montagna.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli delle valanghe nelle aree sciistiche ad alto rischio e sull’importanza di attrezzature di sicurezza come caschi e dispositivi anti-valanga