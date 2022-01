Violenze Duomo Capodanno, "passamela a me quella. Eravamo come degli oggetti"

Violenze Duomo Capodanno, "si passavano i nostri corpi, erano in 50"

Prosegue l'inchiesta sulle violenze sessuali di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sono state ben 11 le ragazze abusate la notte dell'ultimo dell'anno. Dalle indagini emerge da parte degli accusati una tecnica studiata e non certo frutto del caso, tra gli inquirenti - si legge sul Corriere della Sera - matura la convinzione che ci fosse altro, che si trattasse di un preciso rituale con cui ridurre le vittime al livello di oggetti. Anche per trovare conferme a questa tesi agghiacciante, ieri la polizia ha perquisito cinque giovani torinesi residenti nel quartiere periferico Barca, amici di Abdallah Bouguedra, il 21enne arrestato due settimane fa, con Mahmoud Ibrahim, il 18enne domiciliato a Milano. Salgono così a una quindicina gli indagati, tra maggiorenni e minori, per i cinque episodi di violenza ad undici le vittime, ma il numero degli identificati cresce di ora in ora.

Una ragazza vittima di violenze - prosegue il Corriere - parla di un primo gruppo di 4/5 ragazzi che, dopo averle importunate, "hanno provato a trattenermi tirandomi la borsa" poi "hanno iniziato a seguirci, anche cingendoci le spalle, in un modo inizialmente gentile". Improvvisamente il gruppo si ingrossa fino a «40-50 persone". Dichiara ancora la ragazza a verbale: "Hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più fino a quando non ci hanno stretto (…) cercavamo di uscire dal cerchio e ci spingevano sui lati, ci impedivano di allontanarci tenendosi serrati". Un muro di corpi che faceva da schermo alle violenze che altri giovani perpetravano all’interno del cerchio. "Gridavano passamela a me, quella dalla a me", ricorda una delle ragazze.

