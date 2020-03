Virus, “Guardate all’Italia e preparatevi”. L’Ue avvisa gli altri stati membri

Coronavirus, Germania: contagiati sono 600 - I casi di contagio in Germania sono saliti a 600, secondo il Guardian. Non ci sono decessi per il coronavirus attualmente nel Paese ma i contagi aumentano: oggi alle 7:00 le autorità tedesche avevano parlato di 534 contagi confermati. Sedici dei contagiati sono guariti.



Coronavirus, Ue: altri paesi guardino all'Italia e si preparino

"La situazione varia a livello geografico e le misure devono essere proporzionate alla luce della situazione specifica a cui si riferiscono. Al momento l'Italia e' il paese piu' colpito dall'epidemia tra tutti gli stati membri e sta adottando misure specifiche. Queste misure devono essere viste e analizzate alla luce della situazione alla quale si riferiscono che in questo caso e' seria", in "alcune zone dell'Italia". Cosi' il commissario Janez Lenarcic. "Altri paesi dovrebbero guardare all'esperienza italiana e prepararsi, potrebbero esserci situazioni simili in Europa presto".

Coronavirus, Oms ringrazia Mattarella: l'Italia reagisce

Il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia Coronavirus e per mitigarne l’impatto sociale ed economico. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo appello alla nazione ieri. L’Italia sta reagendo energicamente. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità è con voi". Lo scrive il presidente dell'Oms, ​Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un post su twitter condiviso anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Coronavirus, capo Oms all'Italia: "Siamo con voi"

Coronavirus, capo Oms twitta in italiano: misure straordinarie

