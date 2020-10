Virus, il vaccino Oxford-Pomezia va veloce. Speranza: "Sarà il primo al mondo"

Il ministro della Salute Speranza esulta. "Il via libera dell’Ema è molto importante. Quello di AstraZeneca e della nostra Irbm è il primo vaccino al mondo che raggiunge questa fase, ed è un segnale promettente". Traguardo più vicino - si legge sulla Stampa - per il vaccino già opzionato dall’Italia del trio AstraZeneca, Oxford e l’italiana Irbm, che ieri ha imboccato la corsia preferenziale grazie alla quale, se non ci saranno intoppi, potrebbe arrivare già a novembre all’approvazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

«Serve ancora prudenza, ma è una spinta fondamentale ad andare avanti - aggiunge Speranza- lavoriamo affinché si evitino nuovi lockdown», ma bisogna continuare a monitorare «con grandissima attenzione giorno per giorno". Piero Di Lorenzo, a capo dell'Irbm di Pomezia conferma le previsioni: "È verosimile. Nel momento in cui ci sarà la validazione, siccome la produzione “a rischio” è iniziata da qualche mese, ci sarà uno stock di vaccini di diversi milioni di dosi già pronto. Diciamo tra 15 e 20 milioni dadistribuirein Europa. Se tutto va bene entro fine anno in Italia dovrebbero arrivare 3 milioni di dosi".