Visibilia, i soci di minoranza: "Continua sempre a comandare Santanchè"

L'ipotesi: Santanchè continua a governare su Visibilia?

"Uscita formalmente dalla porta con le dimissioni, Daniela Santanchè resta però sempre saldamente centrale in Visibilia, il gruppo quotato editoriale e pubblicitario da lei fondato". Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano, secondo cui Santanchè "governa ancora di fatto attraverso Visibilia Concessionaria Srl".

Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, "lo attesta la relazione ispettiva decisa dal Tribunale di Milano: Concessionaria è il motore di Visibilia Editore, società quotata della quale Santanchè è stata presidente fino al gennaio 2022 che, con il disimpegno del socio di maggioranza Sif Italia, ormai è ridotta a una scatola vuota senza dipendenti. Per la Editore, di cui è amministratore unico Francesco Maggioni, la Concessionaria gestisce contabilità, amministrazione, sede, telefoni, internet, elettronica. Per la gemella Visibilia Editrice gestisce tesoreria, pagamenti ai creditori e rapporti con le banche".

Sempre secondo il Fatto Quotidiano, "in una memoria depositata in Tribunale a Milano dal loro avvocato, i soci di minoranza capitanati da Zeno sostengono così che da oltre un anno e mezzo Visibilia Editore continua a operare in totale continuità con la precedente governance e continua a gravitare verosimilmente nell’orbita del vecchio gruppo gestorio visto che tutta la gestione contabile e amministrativa è nelle mani della Concessionaria e, quindi, sotto il controllo del precedente gruppo".