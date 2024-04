Vuole baciare a tutti i costi il suo cane, ma lui la sbrana. Operata d'urgenza

Donna operata d'urgenza a Lodi, voleva baciare il suo cane ma viene azzannata al viso

Una donna di 57 anni residente a Lodi ha subito un grave incidente dopo aver insistito nel voler baciare il suo cane Labrador. Il cane, evidentemente infastidito, l'ha morsa al viso causandole lesioni gravi. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Lodi dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato per ricostruire il labbro superiore e la columella del naso, che erano stati gravemente danneggiati dal morso dell'animale.

Come scrive Repubblica, il dottor Omar Jaber, primario del reparto di chirurgia plastica a Lodi, ha guidato l'equipe chirurgica nell'operazione che è durata due ore. Dopo l'intervento, la paziente è stabile ma dovrà rimanere in ospedale per almeno una settimana per ricevere terapia antibiotica intravenosa al fine di prevenire infezioni e complicazioni post-operatorie.

Il labrador, adottato dalla donna lo scorso dicembre e di sette anni, sarà valutato dai veterinari per determinare la sua pericolosità e potrebbe essere affidato al canile sanitario. Secondo quanto raccontato dalla donna, il cane aveva manifestato segnali di disagio, ringhiando, mentre lei insisteva nel volerlo baciare, segnali che sono stati ignorati.

L'incidente è avvenuto di sera e la donna è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso a Lodi dove le sono stati somministrati antidolorifici e vaccinata contro la rabbia in preparazione dell'intervento chirurgico eseguito il mattino successivo sotto anestesia generale.

Dopo l'operazione, la paziente ha chiesto al dottor Jaber se il suo volto tornerà come prima. Il chirurgo ha rassicurato la paziente, spiegando che l'operazione è riuscita bene e che il trapianto autologo del labbro superiore ha restituito all'aspetto del volto un aspetto quasi integro. Tuttavia, il dottor Jaber ha voluto lanciare un messaggio di precauzione, sottolineando che gli incidenti di questo tipo non sono rari e che è importante ricordare di trattare gli animali con rispetto e attenzione dato il loro istinto naturale.