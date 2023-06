Yacht sequestrato e venduto sotto costo: Briatore assolto ma non risarcito

Yacht sequestrato e “venduto sotto costo”: no al risarcimento per Briatore

Non ci sarà alcun " rimborso" per lo yacht Force Blue di Flavio Briatore, sequestrato dalla Procura di Genova nell'ambito della lunghissima battaglia giudiziaria finita nel gennaio del 2022 con l'assoluzione dell'imprenditore, accusato insieme ad altri di aver evaso il fisco. Lo ha deciso la Corte di Cassazione.

Come spiega il Fatto Quotidiano, la lussuosa imbarcazione era stata venduta dal custode giudiziale nominato dal tribunale per meno di 7 milioni di euro (all’amico Bernie Ecclestone, ex patron del circus della Formula 1, peraltro) quando ancora i conti fra primo grado, appello e appunto Cassazione non erano chiusi, riporta Repubblica Genova. E il milionario di Verzuolo era ancora un imputato in attesa di sentenza definitiva. Ma secondo una consulenza tecnica, il “Force Blue” al momento del sequestro, nel 2010, valeva 19 milioni. Da qui la richiesta alla Corte di Appello di Genova di ottenere la differenza fra quanto incassato e quanto stimato. Già i giudici liguri avevano detto no. Ora è arrivato quello della Cassazione, che chiude l’ultimo capitolo della vicenda penale