"Zaia parla di Tso, ma è sobrio? Sono cose da sistemi nazisti". Audio

"Il concetto chiave dev'essere che l'emergenza Coronavirus è finita, quindi dobbiamo accettare i comportamenti naturali della pubblica opinione, non possiamo essere contunuamente sotto schiaffo quando facciamo una festa, quando andiamo in spiaggia... Abbiamo bisogno di ritornare alla normalità. Quando sento Zaia che parla di Tso, mi chiedo se sia sobrio. Tso vuol dire "trattamento sanitario obbligatorio". Sono cose da sistemi nazisti. Zaia, non dire queste cose". Così il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ha commentato le ultime notizie di attualità sul coronavirus stamattina, ospite di Simone Spetia a Radio 24.ù