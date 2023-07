"Zaki non vuole incontrare la Meloni?". Polemica sul rifiuto del volo di Stato

Grazia a patrick Zaki, il caso diventa politico. Giallo sullla scelta di prendere un volo di linea

Neanche il tempo di ricevere la grazia dal presidente egiziano Al Sisi che sulla liberazione di Patrick Zaki è scoppiata una bufera politica. Il ricercatore universitario, infatti, ha deciso di non prendere un volo di Stato per il suo rientro in Italia ma avvalersi di uno di linea. E secondo Libero dietro questa decisione ci sono motivi di opportunità politica. Per il quotidiano diretto da Sallusti, Zaki vorrebbe evitare il rientro con volo di Stato, preferendone uno di linea, per aggirare la passerella con esponenti del governo Meloni. Pur avendoli ringraziati su Facebook. E "per via delle sue inclinazioni politiche". Zaki avrebbe preso la decisione dopo un confronto con i suoi legali.

I suoi avvocati hanno comunicato la volontà del loro assistito all’ambasciata italiana del Cairo. Che ora dovrà garantire la sua incolumità, visto che nonostante la grazia in patria non può dirsi al sicuro. Ieri sera il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si è chiesto polemicamente se Zaki "troverà il tempo di ringraziare il governo italiano al quale deve questo risultato".