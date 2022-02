Zerocalcare, un fumetto per Ugo Russo: ucciso a 15anni in una tentata rapina

Zerocalcare, un fumetto per Ugo Russo, ucciso a 15 anni durante un tentativo di rapina a Napoli

Sarà in edicola domani, in allegato all'Essenziale, la storia a fumetti che Zerocalcare ha realizzato sull'omicidio di Ugo Russo, il rapinatore di 15 anni ucciso a Napoli durante un tentativo di rapina da un carabiniere di 23 anni, libero dal servizio, in auto con la fidanzata.

Un episodio che si consumò il primo marzo 2020 in via generale Orsini, alle spalle del lungomare. Il baby rapinatore aveva una pistola giocattolo ed era a bordo di uno scooter con un complice. Il loro obiettivo era un orologio Rolex che il militare dell'Arma aveva al polso.

Il carabiniere è indagato per omicidio volontario. I genitori e il comitato Vita e Giustizia per Ugo Russo da mesi chiedono di fare luce sullo stato delle indagini, sinora non chiuse. Venerdì prossimo il fumetto sarà presentato insieme all'autore nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sabato 26 febbraio è prevista invece una manifestazione pubblica organizzata dal comitato.

