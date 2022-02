Zouma, gatti presi a calci: rischia espulsione da nazionale francese. VIDEO

Zouma prende a calci il gatto in un video, West Ham condanna il suo difensore

Il West Ham United ha condannato "senza riserve" Kurt Zouma per aver colpito il suo gatto, dopo la pubblicazione di un video che mostra il difensore francese scalciare e schiaffeggiare l'animale. Le immagini - si legge sulla Bbc - mostrano il 27enne che prende a calci il felino sul pavimento e lo schiaffeggia sul muso.

Il calciatore si è già scusato e il West Ham ha fatto sapere che gestirà la vicenda a livello interno. "Desidero scusarmi per le mie azioni. Non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente", ha detto il difensore centrale in una nota, "Voglio inoltre dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video. Vorrei rassicurare tutti che i nostri due gatti stanno bene e in salute. Sono amati e coccolati dalla nostra famiglia al completo, questo comportamento è stato un incidente isolato che non si verificherà più".

80mila firme per l'incriminazione di Kurt Zouma

In Inghilterra ha gia' raccolto oltre 80.000 firme la petizione online per chiedere l'incriminazione del difensore del West Ham, Kurt Zouma, dopo il video che lo mostra mentre scalcia e schiaffeggia il suo gatto. La polizia dell'Essex ha fatto sapere di aver aperto "un'inchiesta urgente" su segnalazione della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un'Ong animalista.

Nel video il 27enne calciatore francese di origini centroafricane prende a calci il felino sul pavimento e lo schiaffeggia sul muso. Nella petizione lanciata dall'Ong Anti Animal Abuse su Change.org si sottolinea che in Gran Bretagna ci sono "leggi contro gli abusi sugli animali che vanno applicate a tutti, ricchi o poveri, famosi o meno!" e si chiede anche di sottrarre all'affidamento del calciatore qualsiasi animale domestico.

Una ong animalista porta via i gatti a Kurt Zouma

Sono stati portati via i gatti, che erano stati presi a calci e maltrattati, dalla casa del difensore del West Ham, Kurt Zouma, finito nella bufera dopo il video che lo mostra mentre scalcia e schiaffeggia i felini. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ong animalista, ha prelevato i gatti e se ne e' assunta le cura.

"I gatti sono al sicuro e sotto la nostra attenzione. Sono stati portati per un controllo dal veterinario e poi rimarranno nelle nostre cure fintanto le indagini (della polizia dell'Essex) continuano", ha fatto sapere un portavoce. Nel video il 27enne calciatore francese di origini centroafricane prende a calci il felino sul pavimento e lo schiaffeggia sul muso. Ma non e' bastato. Nella petizione lanciata dall'Ong Anti Animal Abuse su Change.org si sottolinea che in Gran Bretagna ci sono "leggi contro gli abusi sugli animali che vanno applicate a tutti, ricchi o poveri, famosi o meno!" e si chiedeva esplicitamente di sottrarre all'affidamento del calciatore qualsiasi animale domestico.

Il video ha sollevato un polverone anche nella natia Francia dove molti hanno addirittura chiesto che il giocatore venga espulso dalla nazionale transalpina. E' scesa in campo persino Marine Le Pen, leader del Rassemblement National e candidata alla presidenza per la destra nazionalista: "E' vergognoso. Continuo a pensare che quanti che sono capaci di crudelta' verso gli animali siano capaci di crudelta' anche verso gli uomini. La violenza non e' mai banale".

Tra l'altro ieri sera, dopo il video, il giocatore nella partita della Premier League del West Ham contro il Watford allo stadio di Londra e' stato fischiato ogni volta che toccava palla.

Il West Ham multa Zouma per 250mila sterline

Kurt Zouma, il difensore del West Ham che ha preso a calci il suo gatto, e' stato multato dal suo club e dovra' pagare un'ammenda che potrebbe sfiorare le 250.000 sterline. E' stato proprio il club della Premier League ad annunciarlo: del resto, il giocatore, e con lui la squadra, sono decisamente in cattive acque se si pensa che, ieri sera, nella partita contro il Watford allo stadio di Londra, Zouma e' stato fischiato ogni volta che toccava palla.

Il club ha fatto sapere che il difensore e' stato multato con "l'importo massimo possibile", quindi circa 250.000 sterline, ovvero due settimane del suo stipendio.

Affaritaliani.it pubblica qui sotto il video dei maltrattamenti ma ATTENZIONE: LE IMMAGINI PRESENTI NEL VIDEO SONO MOLTO FORTI E SE NE SCONSIGLIA LA VISIONE A PERSONE CHE POTREBBERO RIMANERE TURBATE.