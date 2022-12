Affaritaliani a LibriAmo tra le Masserie: Sgarbi dialoga con Perrino su Canova

Il direttore di Affaritaliani.it Perrino ha presentato a Fasano l'ultima fatica letteraria di Sgarbi: "Canova e la bella amata"

Vittorio Sgarbi, critico d'arte, nonchè sottogretario alla Cultura, torna a Fasano, in Puglia, per regalare al pubblico una serata "magica", ricca di arte, bellezza e spunti di riflessione. Nella suggestiva cornice di Masseria Torre Coccaro, nella serata di lunedì 19 dicembre, Sgarbi ha presentato la sua ultima "fatica" editoriale: "Canova e la bella amata", edito da La Nave di Teseo.

Angelo Maria Perrino e Vittorio Sgarbi in Puglia a "LibriAmo...tra le masserie"



Lo scrittore, ospite della rassegna “LibriAmo…tra le masserie”, organizzata dal Mondadori Point locale di Laura De Mola, e introdotto dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, ha avuto così modo di raccontare la vita, la carriera e le opere di Antonio Canova, uno dei più grandi scultori italiani, tanto discussi quanto sottovalutati. Da Paolina Borghese a Le tre Grazie, da La pace di Kiev al ritratto di Letizia Ramolino Bonaparte, madre di Napoleone, da Amore e Psiche a un calco della testa di Elena, Sgarbi ha illustrato la perfezione e la bellezza dell'artista.

Affaritaliani.it dialoga con Sgabri, Perrino: “Serata all'insegna dell'arte e della bellezza”

Vittorio Sgarbi in Puglia a "LibriAmo...tra le masserie"



“Serata magica nella meravigliosa, incantevole Masseria Coccaro di Fasano, con Vittorio Sgarbi e la sua lezione magistrale su Canova”, ha commentato sui suoi canali social il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. “Sala gremita, pubblico attentissimo a seguire ragionamenti non banali sulla bellezza e sull'arte, come prove dell'esistenza di Dio, sul dovere civico dell'artista di condividere, attraverso la politica, il suo talento e le sue competenze. Come fece Canova”, ha sottolineato ancora Perrino. “Grazie Vittorio, sei stato davvero unico. E grazie Laura De Mola, instancabile organizzatrice di eventi culturali pieni di senso e profondità, levità e scioltezza. Serata indimenticabile”, ha concluso il direttore di Affaritaliani.it.