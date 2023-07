"Annullate il concerto: è fascista": rivolta francese contro Beatrice Venezi

Beatrice Venezi, scoppia la rivoluzione francese per il suo concerto a Nizza

In Francia è scoppiato il caso Beatrice Venezi, la direttrice d'orchestra che è consigliera del governo Meloni, è finita nella bufera. Dodici associazioni accusano la musicista di essere neofascista e hanno chiesto all'Opera di Nizza e al sindaco della città francese di annullare il Concerto di Capodanno da lei diretto. "Il talento non si inchinerà mai davanti a dei miserabili".

Così Beatrice Venezi ha risposto sui social alla petizione. Che teste di ca...", ha aggiunto il direttore d'orchestra, pubblicando i commenti di solidarietà ricevuti dai follower. Nella petizione si legge: "Il Comune di Nizza non deve, sotto la copertura di un evento artistico e sfruttando l'Opera di Nizza, dare un assegno in bianco al neofascismo italiano". Ma c'è anche chi la difende, come il direttore dell'Opera Nizza Bertrand Rossi che ha ricordato che Venezi, che è "direttrice d'orchestra di talento, di fama internazionale", era già stata accolta a Nizza per un concerto nel 2022.