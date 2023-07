Feltri: "Non ho problemi a dire quanto guadagno al mese". Cifra spaventosa

Feltri: "Quanto guadagna un giornalista di Libero? Non lo so e non mi frega"

Vittorio Feltri non smette di fare notizia. Il direttore editoriale di Libero questa volta non punta il dito contro nessuno ma parla senza freni della sua carriera giornalistica e in particolare di un aspetto spesso tenuto nascosto: i soldi. Feltri ha da poco compiuto 80 anni. La sua carriera giornalistica è lunghissima e costellata di ruoli di grande prestigio. E' tutt'ora una delle firme più rispettate e temute in Italia. I suo interventi televisivi - riporta areanapoli - non sono mai banali e spesso creano grandi dibattiti tra i gli spettatori. Attualmente è il direttore editoriale di Libero, quotidiano fondato da lui nel 2000.

"Volete sapere il mio stipendio mensile? Se ci tenete - dice Feltri in un'intervista a Gurulandia - ve lo posso dire, quello netto è di 28mila euro. Ho una disponibilità economica importante, ho comprato le case a tutti i miei figli, a mia moglie invece ho comprato sette case così non rompe...! Quanto guadagnano i dipendenti di Libero? Non lo so e non me ne importa", ha dichiarato Feltri con il suo inconfondibile stile. Feltri dal marzo 2023 è anche Consigliere Regionale lombardo per Fratelli d'Italia, un'ulteriore entrata economica.