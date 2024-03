Arriva Tipicità Festival dal 9 all’11 marzo a Fermo

Dal 9 all’11 marzo 2024 torna presso Fermo Forum il più importante evento enogastronomico del centro Italia: Tipicità Festival, giunto alla sua 32esima edizione. Il Giappone sarà l’ospite speciale, oltre a 153 realtà in catalogo, più di 180 eventi e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Sala gremita presso la sede della Regione Marche ad Ancona per la conferenza stampa di Tipicità Festival, presentato ai media martedì mattina in occasione della sua trentaduesima edizione. Molte novità, sempre più collaborazioni internazionali che portano a Fermo dal 9 all’11 marzo appassionati del settore provenienti da tutta Italia e ospiti illustri. A raccontare il programma, gli eventi e gli aspetti principali che caratterizzeranno questa edizione è stato il Direttore Angelo Serri, affiancato da un folto gruppo di autorità e sponsor, a testimonianza dell’importanza assunta dal festival in questi anni non solo per Fermo, ma prima per tutta la regione Marche e poi per l’Italia intera. “Ricalcando la griglia di successo del passato, anche in questo caso accoglieremo alcune regioni italiane, ben dieci, a cui si aggiungono autorevoli realtà estere come Ucraina, Cina, Emirati Arabi, Gambia, Germania, Francia, Sud Africa e Giappone, ospite officiale dell'edizione 2024 – ha spiegato il Direttore alla stampa presente – Il nostro obiettivo è la partecipazione all’Expo 2025 ad Osaka, nell’ottica di una collaborazione che si estenda anche al futuro”.





Moltissimi gli eventi in programma, tra i quali il Direttore ha voluto ricordare: la presentazione del film Mia ambientato nelle Marche; una mostra dal titolo significativo Arte, armonia e territorio; l’intervento del giornalista Silvestro Serra, direttore del Touring Club Italiano; il forum a cura del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016; gli showcooking non stop con la cucina a vista tenuti dai migliori chef del territorio; le iniziative dell’Accademia di Tipicità; la prima uscita ufficiale di Mario Vattani, Commissario Generale per la partecipazione italiana a Expo 2025; la presentazione della nuova stagione di Senigallia Città Gourmet, con tanto di Harley-Davidson per pubblicizzare il prossimo raduno senigalliese.





Ha detto a proposito di questa internazionalità e costante crescita il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: “Quando ero Assessore e poi nei primi anni da Sindaco, partecipavo a Tipicità ed entravo in un calderone pieno di gente dove dovevo salutare tutti, perché la maggior parte erano cittadini fermani. Ormai le cose sono cambiate e quella che un tempo era una manifestazione locale è diventata il principale evento enogastronomico delle Marche, con una grande folla proveniente da tutto il centro Italia”. Lo conferma anche l’Assessore al Turismo di Fermo Annalisa Cerretani, la quale ha sottolineato “la capacità dello staff di fare squadra e di lasciare qualcosa di duraturo nel tempo, che porti a una fidelizzazione nel lungo termine”.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 9 marzo alle 12 presso il Fermo Forum, in località Girola, ed è previsto un biglietto d’ingresso. Oltre agli eventi e alle conferenze, ci saranno molte aree espositive, tra cui un mercatino di prodotti tipici, e stand per le varie realtà ospitate. Presente in conferenza stampa anche il Presidente della Regione Marche Acquaroli, presso d’assalto dalla stampa: “Non posso che ringraziare per lo sforzo messo in campo a favore di questa manifestazione. Siamo nelle Marche e sono quindi poche le situazioni che hanno il potere di mettere d’accordo tutti. Tipicità lo fa egregiamente, oltre ad essere una bella vetrina sulla nostra regione che va al di là della mera degustazione, ma sa anche raccontare al meglio la nostra identità: dalla manifattura all’enogastronomia, dall’artigianato al territorio con splendidi paesaggi. Tipicità è fonte di ispirazione e al contempo espressione delle nostre bellezze, dunque la miglior maniera per portare le Marche nell’Italia e all’estero, aiutando peraltro il flusso del turismo, specie quello destagionalizzato”.





Si è invece concentrato più sull’aspetto economico del territorio il Senatore Guido Castelli, il quale sabato terrà appunto un forum che ha definito smart, al fine di presentare il progetto Next Appennino e le motivazioni dietro allo stesso. “C’è posto per chi vuole fare impresa, anche a fronte dei 260 milioni stanziati, complementari agli sforzi dell’Assessore Antonini a livello europeo”. Proprio l’Assessore Andrea Maria Antonini, a cui fanno capo molteplici deroghe, si è unito ai complimenti delle altre autorità per il lavoro svolto sino ad oggi, aggiungendo poi: “Guardiamo a un mercato internazionale che prevede l’apertura di aziende marchigiane innanzitutto verso il Giappone, un Paese tanto diverso da noi quanto in realtà legato e vicino all’Italia. In particolare, l’enogastronomia si è dimostrata uno strumento di narrazione fondamentale del territorio, grazie anche alla nostra grande biodiversità unità alla capacità di trasformazione”.





In chiusura spazio all’intervento di Massimo Tombolini, Direttore Generale del Banco Marchigiano, project partner di Tipicità: “Percepisco molta energia positiva attorno a questo evento, pertanto ci piacerebbe portare avanti la collaborazione. Le Marche stanno cercando di migliorare la crescita economica e in questa ottica il turismo è un elemento essenziale. La parola chiave è sinergia e Tipicità dimostra di averlo compreso bene, anche a fronte dei molti soggetti pubblici e privati presenti oggi in sala”. Appuntamento dunque a sabato alle 9.30 con l’apertura del festival e alle 12 per l’inaugurazione ufficiale.