Bma alla quarta edizione: il contest della nuova canzone d'autore italiana

E’ arrivato alla quarta edizione il BMA - Bologna Musica d’Autore, organizzato da Fonoprint Studios, e diventato una delle occasioni più attese dai talenti della nuova musica italiana per il loro primo confronto con il mercato.

Una ‘chiamata ai creativi’ che lo studio che ha raggiunto il ruolo, nel corso degli anni, di centro vitale della canzone d’autore italiana, declina con una formula nuova, proponendo un percorso che, nei prossimi mesi, porterà i 6 artisti selezionati a entrare in rapporto con il pubblico attraverso una serie di esibizioni live che precederanno la finale di ottobre Una bella opportunità per chi crede di avere talento e creatività, come dimostra il fatto che, ad esempio, Neno, vincitore dell’edizione 2019, è adesso uno dei protagonisti di “Amici”, mentre Nebbiolo, vincitore per il miglior testo, è stato scelto per aprire i live degli Ex-Otago.

I musicisti selezionati saranno seguiti costantemente da un gruppo di ‘tutor’, che non avranno solo il ruolo di giurati, ma quello di accompagnarli sino al concerto che decreterà il vincitore e che verrà preceduto da una serie di live nei club bolognesi.

BMA infatti è uno showcase festival, che offre ai partecipanti l’occasione di suonare dal vivo in alcuni tra i luoghi di riferimento della scena live cittadina (lo scorso anno le Serre dei Giardini Margherita, ad esempio, e il Covo), insieme ad ospiti scelti tra i nomi già celebri dell’indie rock italiano.

IL BMA è aperto ad artisti da soli o in gruppo tra i 16 e i 36 anni (per i gruppi fa fede la media dell’età dei componenti), che possono partecipare presentando dai due agli otto brani inediti entro il 22 maggio.

Una commissione di addetti ai lavori selezionerà le sei migliori proposte, esprimendo quindi un giudizio che non riguarda la singola canzone, ma le potenzialità complessive dell’artista.

Il premio vincitore assoluto del BMA sono 10 giornate di registrazione o produzione presso gli studi Fonoprint con fonico resident.

Il premio come miglior performance live è la registrazione e pubblicazione di una puntata di Fonoprint Live Sessions, il format ‘live in studio’ al quale hanno partecipato artisti come Lo Stato Sociale e La Rappresentante di Lista. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.bolognamusicadautore.it