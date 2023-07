C.p. Company in mostra a New York: il brand sportswear italiano si racconta

C.P. Company, il brand sportswear italiano è sbarcato nella Grande Mela: in mostra 50 anni di storia a New York

Una mostra di quattro giorni, dal 20 al 23 luglio 2023, è andata in scena a Williamsburg, Brooklyn per C.P. Company, il famoso brand sportswear italiano. Un’esperienza immersiva che ha portato alla scoperta dei 50 anni di storia dell’originale marchio.

In uno spazio espositivo unico nel suo genere, “The Goggle Jacket: How Design Innovation Can Build a Community” ha raccontato la storia di C.P. Company attraverso la lente dei suoi prodotti più iconici ed innovativi. Con installazioni coinvolgenti, display interattivi delle giacche più desiderate e l’esposizione in stile museo di immagini d’archivio, la mostra ha guidato i visitatori dalla fondazione del marchio nel 1971 da parte dell’ingegnere e designer italiano Massimo Osti fino alla creazione della Goggle Jacket per la gara automobilistica 1000Miglia del 1988, passando attraverso decenni di innovazione nel design, fino ai giorni nostri.

Parallelamente alla mostra, C.P. Company ha ospitato nel suo spazio di New York una programmazione esclusiva, che ha incluso la proiezione di un film appositamente realizzato per l’appuntamento newyorkese, ma anche una coinvolgente tavola rotonda e un live podcast che hanno visto la partecipazione di alcune delle figure più influenti del panorama fashion di New York.