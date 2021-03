CDSHotelschiAmal'Arte, al via una trilogia di danze, musica e canti popolari

Mentre teatri e cinema restano chiusi per le misure restrittive anti Covid, CDSHotels, la catena alberghiera con sette villaggi e quattro hotel collection in Puglia e Sicilia, lancia un forte segnale di speranza e di rinascita verso il mondo del turismo, dello spettacolo e della cultura. Lo fa dando il via da questa sera, in diretta streaming, sulla propria pagina Fb a tre eventi gratuiti e riservati a tutti gli ospiti, ai follower della pagina dal titolo “CDSHotelschiAma l’Arte”, una trilogia di danze, musica classica e canti popolari salentini contaminati con le sonorità del resto del mondo e affidati ad artisti giovani, che hanno già calcato i palcoscenici internazionali.

“In questo periodo di grandi incertezze”, dice la direttrice commerciale Ada Miraglia, “volevamo creare qualcosa di bello, dare un incoraggiamento e un sostegno al mondo dell’arte, del turismo e dello spettacolo, duramente provati dalla pandemia, ma anche dimostrare il nostro affetto e la nostra vicinanza ai tanti ospiti, che sognano di ritornare a viaggiare quanto prima. E così abbiamo utilizzato un linguaggio universale: la musica che trasmette emozioni e ci aiuta a sognare”.

Ecco di seguito i tre appuntamenti: il primo (questa sera) riguarda una performance di danze salentine e del Mediterraneo, a cura di Tarantarte che, fondata nel 2001 da Maristella Martella in collaborazione con Eugenio Bennato, ha portato spettacoli di danza, musica e teatro, in Italia e nel mondo. La performance di domani sarà nei giardini del Relais Masseria Le Cesine, una struttura circondata da un villaggio e da roseti e ulivi.

Luned’ 29 marzo, da Londra un concerto di musica classica per pianoforte con Francesca Orlando, definita stella nascente nel panorama della musica classica mondiale. La giovane pianista ha conseguito il corso di laurea in pianoforte presso la Royal Academy of Music di Londra tenuto da Joanna Mc Gregor.

Il 1° aprile, chiuderà la trilogia degli eventi il concerto di Rachele Andrioli (voce) e Rocco Nigro (fisarmonica), che si esibiranno dal Marenea Suite Hotel, il primo cinque stelle della catena alberghiera incastonato nei terrazzamenti vista mare tra muretti a secco e ulivi della costa di Castro-Marittima di Diso.

I concerti sono realizzati in concomitanza con una data importante: il 27 marzo, proclamata Giornata Mondiale del Teatro dall’International Theatre Institute di Praga, patrimonio dell’Unesco, che ha affidato al Premio Oscar Helen Mirren, il compito di scrivere il messaggio in occasione della festività, avendo acquistato una masseria nel Salento, proprio vicina al Marenea Suite Hotel.

Il messaggio: “Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno lottato in una professione già piena di insicurezze. Forse questa insicurezza sempre presente li ha resi più capaci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri umani si sono raccontati storie. La bellissima cultura del teatro vivrà finché ci saremo. L’urgenza creativa di scrittori, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con una nuova energia e una nuova comprensione del mondo che noi tutti condividiamo. Non vedo l’ora!

*Traduzione italiana di Roberta Quarta (International Theatre Institute - Italia)