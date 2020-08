Condé Nast annuncia il primo numero globale di Vogue: "Hope"

Condé Nast lancia il primo numero globale di Vogue: "HOPE". Una collaborazione globale tra tutte le 26 edizioni di Vogue in tutto il mondo per il numero di settembre-ottobre. Per la prima volta nei 128 anni di storia di Vogue tutte le edizioni si riuniscono attorno a un unico tema editoriale, per trasmettere positività e sostegno in un momento di cambiamento straordinario per l'intero pianeta.

“Ventisei diverse edizioni, tutte assieme e però ciascuna con la propria voce: perché molte sono le sfide comuni, e altrettante quelle specifiche che ciascuno di noi affronta nel proprio Paese. Il filo conduttore di questo primo, ambizioso progetto globale è la speranza: non certo che tutto torni come prima, ma piuttosto di non sprecare la crisi che stiamo vivendo, che può e deve generare un mondo nuovo, più equo e sostenibile”, commenta Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia.

L'iniziativa di storytelling ha interessato tutti quanti i direttori di Vogue, ognuno dei quali ha contribuito a un portfolio di fotografie, opere d’arte e reportage, dando la propria interpretazione personale al tema "Hope". Il numero globale darà spazio a giovani talenti creativi emergenti e a storie vere colme di coraggio e speranza, oltre che a contributi da parte di designer, attivisti e scrittori.

“In un momento in cui il mondo sta affrontando una trasformazione, abbiamo deciso di creare un numero globale di Vogue per sfruttare la voce collettiva della testata e unire i nostri milioni di lettori in tutto il mondo, attraverso uno storytelling visivo autentico. Vorrei ringraziare i nostri partner Aveda, Cartier, Chanel, Desigual, Ferragamo, Levi’s e L'Oréal Paris, che hanno coinvolto i loro creativi in questo progetto”, ha detto Jamie Jouning, Chief Client Officer, Condé Nast.

Vogue “Hope” include:

Un portfolio editoriale globale di immagini originali scelte dai direttori di Vogue

26 edizioni stampate di Vogue “Hope” pubblicate in 19 lingue, tra cui: Vogue Australia, Vogue Arabia, Vogue Brasile, Vogue Corea, Vogue Cina, Vogue Germania, Vogue Giappone, Vogue Grecia, Vogue Hong Kong, Vogue India, Vogue Italia, Vogue Messico e America Latina, Vogue Paesi Bassi, Vogue Parigi, Vogue Polonia, Vogue Portogallo, Vogue Repubblica Ceca e Slovacchia, Vogue Russia, Vogue Spagna, Vogue Taiwan, Vogue Thailandia, Vogue Turchia, Vogue Ucraina, Vogue UK, Vogue U.S.A.

Contenuti multimediali dedicati alla Speranza pubblicati sulle piattaforme digitali, social e stampa di Vogue.

Contenuti a tema Speranza creati dai partner Aveda, Cartier, Chanel, Desigual, Ferragamo, Levi’s e L'Oréal Paris.

I numeri di Vogue “Hope” saranno disponibili da agosto fino a metà settembre. La prima edizione, Vogue UK, uscirà il 7 agosto.