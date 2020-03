Coronavirus, stop a Parma Capitale della cultura. Persi 300mila euro al giorno

Parma Capitale della cultura sospesa per coronavirus

È ufficialmente sospesa Parma Capitale della cultura, per prevenire il contagio da coronavirus. Non si sa ancora fino a quando durerà la sospensione, ma, come annunciato da Primaonline, potrebbe prolungarsi fino a maggio, probabilmente settembre, ma forse anche fino all’anno prossimo.

Ma se lo slogan della manifestazione è “La cultura batte il tempo”, non possiamo che essere fiduciosi e pensare che la ripresa delle iniziative, che hanno visto il via l’11 gennaio, sarà solo questione di tempo. Gli eventi organizzati, le mostre in programma, gli spettacoli, tutti all’insegna dell'inclusione e della sostenibilità, sono soltanto rimandati.

Sarà adesso compito del ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, decidere le modalità con cui affrontare l’emergenza, che con questo stop vede andare in fumo 300 mila euro ogni giorno.