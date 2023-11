DOMINIUM DEI, Debutto a Roma per il thriller storico di Ivo Mej

ROMA, MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023, ORE 18.00

SALA DEI BERGAMASCHI,

VIA DI PIETRA, 70

Saranno presenti con l’autore Ivo Mej e l’editore Monica Macchioni, l’attore Andrea Roncato, Claudia Conte, e il giornalista, scrittore e autore tv Massimiliano Lenzi



"La luce del tramonto da Ponte Cestio era meravigliosa con le sue striature di rosa, di verde, di azzurro e la cupola di San Pietro ora si stagliava in quella luce come la diva senza tempo di un maestoso spettacolo teatrale. Tra qualche minuto sarebbe diventata nera, poi invisibile finché le luci led non la avessero di nuovo fatta apparire, medesima ma diversa, sempre assoluta padrona del paesaggio. I tacchi a spillo di Isabella risuonavano sul basalto del ponte mentre si dirigeva verso il Ghetto romano, là dove molto tempo prima Ottaviano Augusto aveva speso i danari guadagnati nella guerra in Dalmazia per restaurare il portico poi dedicato alla amata sorella Ottavia. Quasi fossero turisti in ammirazione, Marlon e Rondine la attendevano di fronte

all’antico monumento."











Un omicidio efferato di un gesuita squarcia la notte di una Roma futura ma sempre attuale. Cambio di scena, nella Lisbona del diciottesimo secolo l’esecuzione di un gesuita, l’ultima nella storia della Santa Inquisizione. Una principessa, un papa, un gendarme vaticano, un altro gesuita pingue e forse ateo, tutti cercano un assassino, ma troveranno un segreto inquietante.

È tutto questo DOMINIUM DEI, il nuovo romanzo dell'autore e giornalista Ivo Mej, un thriller storico che conduce i lettori in un viaggio epico tra passato e futuro, intrecciando abilmente storia, mistero e azione. Prendendo il via dalla vera vicenda storica del Padre gesuita Gabriele Malagrida, missionario italiano in Brasile e operante nel diciottesimo secolo in Portogallo, che compiva veri e propri miracoli, Ivo Mej ci catapulta in un’atmosfera di intrighi antichi e moderni, intrecciando passato e futuro, in un unicum di ideali e pulsioni contrastanti, che appartengono immutati agli uomini di ieri e di oggi. Perché la ferocia e l’avidità, la crudeltà e il fanatismo, così come i grandi ideali che a questi si contrappongono, sono eterni e appartengono a qualsiasi epoca storica, e qui vengono raccontati da Mej con la forza della scrittura universale.



Il denaro, come sempre, gioca un ruolo cruciale, con un tesoro proveniente dal Nuovo Mondo nel 1700 che pende su un precipizio, pronto a cadere nelle mani sbagliate. DOMINIUM DEI offre una narrazione ricca di suspense, in cui due linee temporali si intrecciano magistralmente, conducendo a un finale sorprendente.



Ivo Mej, appassionato di storia e tecnologia, e noto per la sua abilità di scrittura e il suo talento giornalistico, ha scelto di pubblicare con Male Edizioni di Monica Macchioni, casa editrice indipendente fondata dalla celebre professionista della comunicazione italiana, regalando ai lettori un'opera originale, accuratamente documentata ed elegantemente scritta.



Nota biografica - Ivo Mej (Roma, 15 giugno 19**) è un saggista, giornalista e conduttore televisivo italiano. Attualmente è Curatore del talk show di attualità politica de La7 "Coffee Break", in onda quotidianamente dalle 9.45 alle 11.00. Appassionato di storia e di tecnologia, dal 2017 è "official host" del TEDXROMA.

È stato autore e conduttore del programma de La7 "Innovation", dal 2009 al 2012. Precedentemente, caposervizio cultura e spettacoli del TG La7 e autore dei programmi di divulgazione tecnologica @ltromondo, "Cose dell'Altromondo" e "Altromondo", il primo (e unico) torneo televisivo di videogame.

Ha pubblicato la parodia Melassa P. le acrobazie sessuali di un'adolescente appiccicosa, Una vacanza con Franco, Le nuove Mille e una notte, Moro Rapito! Dominium Dei è il suo primo romanzo storico.