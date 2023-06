Giardini Kränzelhof: un connubio di arte, natura e ottimo vino

A Cermes, vicino Merano, sono stati realizzati sette giardini per vivere pienamente l’Esperienza Kränzelhof, tra opere d’arte, mostre, spazi naturali, filosofia, eventi e vigneti, con tanto di mulino medievale e ristorante gourmet.

La cantina della Tenuta Kränzelhof conta oltre settecento anni di storia, mentre l’antico mulino è di epoca medievale. Tutto attorno si estendono 20.000 metri quadrati di un’area verde che oggi si presenta suddivisa in sette giardini, ognuno dei quali possiede la propria filosofia e un ambiente caratteristico. Ciò che li accomuna è però la presenza dell’arte lungo tutto il percorso, sotto forma di opere di artisti contemporanei che danno vita a mostre permanenti e temporanee, le quali fanno a loro volta da cornice a concerti, presentazioni di libri, eventi culturali o ludici di vario genere.





Quando si entra dall’ingresso principale ci si ritrova davanti al punto vendita, che funge anche da luogo di degustazione: una parte del terreno è infatti occupata dai vigneti e produce ottimi vini, che qui possono essere sorseggiati, acquistati o bevuti a cena nel ristorante gourmet Miil. Ci ha raccontato a tal proposito la proprietà: “All’inizio eravamo semplici viticoltori, ma ben presto ci siamo accorti che andare alle fiere o ai grandi festival per promuovere i nostri vini non ci rendeva felici; non ci sentivamo in sintonia con la logica della grande distribuzione e del marketing selvaggio. Allora abbiamo pensato di creare un luogo talmente bello, intimo, raccolto e speciale, da fare in modo che fossero le persone a venire qui, scoprendo di conseguenza anche i nostri prodotti enogastronomici”.