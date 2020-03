I Genesis tornano insieme, annunciato il primo nuovo tour in 13 anni

La band rock Genesis torna insieme per un tour, 13 anni dopo l'ultima esibizione insieme

Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford hanno confermato la riunione durante lo show della BBC di Zoe Ball, mercoledì: "Penso sia un momento naturale per tornare", ha detto Banks. "Siamo tutti buoni amici, siamo tutti sopra l'erba e ... eccoci qui."

La band veterana degli anni d'oro della rock music, i cui successi includono Land of Confusion e I Can't Dance, inizieranno il tour a Dublino il 16 novembre.

Al trio si uniranno il figlio diciottenne di Collins, Nicholas alla batteria, e Daryl Stuermer alla chitarra e al basso.

Il membro fondatore Peter Gabriel, che lasciò il gruppo nel 1975, non parteciperà. Anche il chitarrista Steve Hackett non parteciperà agli spettacoli.

"Non vedo l'ora di farlo", ha detto il chitarrista Rutherford. "Abbiamo fatto solo due spettacoli nel Regno Unito negli ultimi 28 anni e dobbiamo recuperare"

Collins, la cui voce era roca a causa di una recente malattia, ha detto che la scaletta è ancora in fase di ideazione.

"Ci sono canzoni che senti di dover suonare perché il pubblico si sentirebbe ingannato se non lo facessi", ha detto a Ball. "Stiamo ancora elaborando quale sarà l'ordine".

All'inizio di questa settimana, una fotografia dei tre membri è apparsa sull'account Instagram ufficiale di Genesis con la didascalia: "E poi c'erano questi tre...".

I Genesis iniziò la sua avventura come rock band prog negli anni '70, ma dopo una serie di cambi di line-up, trasformarono il loro suono e diventarono una delle band rock di maggior successo degli anni '80.

Hanno registrato 15 studi in studio e sei album dal vivo, vendendo oltre 100 milioni di dischi, registrando i 20 migliori successi con canzoni come Invisible Touch, Turn It On Again e In Too Deep.

L'ultima formazione della band ha suonato insieme nel 2007 per celebrare il 40 ° anniversario della loro formazione alla Charterhouse School nel Surrey.

Questi spettacoli mischiavano i loro successi con il materiale sperimentale più espansivo degli album degli anni '70 come Selling England By The Pound e The Lamb Lies Down On Broadway.

Collins ha annunciato il suo ritiro nel 2011 dopo che i danni ai nervi lo hanno lasciato incapace di suonare la batteria, ma è tornato sul palco nel 2016 a seguito di un'operazione alla schiena.

Ciò ha spinto a ipotizzare che la Genesi potesse in seguito riformarsi, ma il tastierista Banks ha abbattuto la speculazione nel 2018, dicendo che "è impossibile portare tutti nello stesso posto allo stesso tempo".

Parlando mercoledì, il musicista ha affermato che il ritorno dal vivo di Collins è stato il catalizzatore della loro riforma.

"Phil è stato in tournée negli ultimi due anni e mezzo e mi è sembrato il momento naturale di parlarne", ha detto.