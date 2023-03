Il 2 aprile si corre la Milano City Marathon: partecipa anche Aism

Il 2 aprile la Milano City Marathon: partecipa anche Aism

Domenica 2 aprile le strade di Milano si animeranno grazie alla XXI edizione della Milano Marathon. La sezione AISM del capoluogo lombardo anche quest’anno partecipa al Charity Program della 42 chilometri meneghina nella categoria GOLD. È la decima volta che l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si fa parte attiva della “competizione solidale” all’interno dell’evento sportivo. Il Charity Program di Milano Marathon è un progetto di raccolta fondi solidale che ogni anno vede coinvolte oltre 90 organizzazioni non profit e migliaia di runner che corrono per loro. Dal 2012, anno della sua prima edizione, sono stati raccolti circa 4 milioni di euro grazie al contributo di corridori e aziende su Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner dell’evento.

E per non affrontare la maratona in solitaria, è possibile dividere il percorso in quattro frazioni comprese tra 6 e 14 km. È questa la peculiarità della Lenovo Relay Marathon, principale evento di raccolta fondi a scopo benefico in Italia: una corsa a staffetta non competitiva per condividere con amici, parenti, colleghi le fatiche di un evento podistico ma anche le soddisfazioni di una domenica all’aria aperta. Anche per questa edizione Eurojersey, azienda tessile italiana, sostiene AISM in qualità di partner tecnico con la donazione delle t-shirt realizzate con i tessuti performanti Sensitive® Fabrics, prodotte in esclusiva per tutti i runner dell’Associazione.

Che cos’è la Milano Marathon

Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti per i professionisti di questa antichissima e affascinante disciplina. Il percorso parte e arriva in Porta Venezia attraversa tutta la città passando per i luoghi più iconici, dall’Arco della Pace allo Stadio San Siro fino al Castello Sforzesco.

Perché scegliere AISM

Chi taglierà il traguardo con AISM sosterrà tutte le persone che ogni giorno combattono con forza e determinazione le piccole e grandi sfide imposte da una malattia cronica, invalidante e imprevedibile come la sclerosi multipla. In Italia sono oltre 133mila le persone con SM: il 50% sono giovani, cui spesso la malattia viene diagnosticata tra i 20 e i 30 anni, colpendo soprattutto le donne (il doppio rispetto agli uomini), nel periodo della vita più ricco di progetti. Ogni 3 ore nel nostro Paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla, una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale che si manifesta con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio seguendo un decorso diverso da persona a persona. AISM è da oltre 50 anni accanto alle persone con sclerosi multipla perché non si può combattere questa malattia da soli.

L’Associazione promuove, indirizza e finanzia la ricerca scientifica: grazie agli sforzi e all’impegno di migliaia di volontari nel corso di questi anni AISM è stata in grado di cambiare la faccia di questa malattia con la scoperta di oltre 15 terapie in grado di rallentarne il decorso… ma non si è ancora arrivati ad una cura definitiva, per questo è necessario continuare a correre e raggiungere il traguardo: un mondo libero dalla sclerosi multipla. Insomma, per passione e per divertimento, ma anche perché è un’occasione concreta di fare del bene: unisciti al movimento, corriamo oltre la sclerosi multipla!