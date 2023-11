"Immaginare l'impossibile": Perrino presenta il libro di Tiziana Rocca

È in libreria il libro di Tiziana Rocca, "Immaginare l'impossibile", edito da Sperling & Kupfer. Alla presentazione del libro, organizzata dall'Associazione Milanese Amici della Lirica presieduta da Daniela Javarone, parteciperà il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: appuntamento fissato per mercoledì 15 novembre, alle ore 18 presso Corso Monforte 19, Milano.





Tiziana Rocca, autrice per Affaritaliani.it del blog "Rocca sbrocca", si racconta per la prima volta attraverso le pagine della sua biografia dal titolo: “Immaginare l'impossibile. Una storia di vita, di successo e dicoraggio”. In parallelo alle vicende personali e al racconto degli incontri con i personaggi del jet set internazionale e del mondo del cinema emerge, da subito, una grande capacità professionale e una forteattitudine alla produttività. All'inizio con i primi grandi eventi legati al marketing dei brand, oggi comeideatrice e produttrice di festival cinematografici che richiamano e attorno a cui sfilano i più importanti protagonisti del mondo cinema.