In mostra a Milano i ritratti di 22 direttrici di musei

Ritratte – Direttrici di musei italiani

Volevo fare la modella è un romanzo leggero, per adolescenti, scritto dall’americana Margaret Clark sul finire del secolo scorso. Il titolo è diventato un piccolo tormentone per le ragazze di tutto il mondo, che hanno tentato, quasi sempre invano, di inseguire il sogno dell’apparire e del diventare famose. Alla ricerca di una bellezza convenzionale e stereotipata, priva di personalità e contenuti, ben rappresentata da trasmissioni tv come La pupa e il secchione, sempre inavvertite delle sagge parole del filosofo francese Voltaire: «Chiedete a un rospo cos’è la bellezza, il bello assoluto, il to kalòn: vi risponderà indicando la sua femmina, con i due grossi occhi rotondi sporgenti dalla piccola testa, la gola larga e piatta, il ventre giallo, il dorso bruno».

Eppure sino al prossimo 1° maggio nelle Sale degli Arazzi a Palazzo Reale di Milano è allestita la mostra fotografica Ritratte – Direttrici di musei italiani a dimostrare che la passione per la propria esibizione su carta kodakchrome a grande formato non è solo delle ragazzine che le mamme invece vorrebbero piccole e cicciottelle, come recita il sottotitolo del romanzo di cui sopra.

5. Andreina Contessa Museo storico e Parco Castello di Miramare Trieste e Musei Friuli Venezia Giulia ph. Gerald Bruneau



L’intento del fotografo Gerald Bruneau, già autore degli scatti della mostra Una vita da scienziata con i ritratti di alcune delle nostre più grandi scienziate, esposta in numerose sedi italiane e internazionali (attualmente è a Praga, dopo aver toccato a febbraio Città del Messico), e della Fondazione Bracco è ovviamente quello di valorizzare l’expertise femminile presentando le professioniste che dirigono i luoghi della cultura italiani.

11. Edith Gabrielli Ministero della Cultura Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (ViVe) Roma ph. Gerald Bruneau



«Ho voluto mettere in risalto, insieme all’incommensurabile vastità e bellezza del patrimonio artistico italiano, la bellezza di queste donne che si impegnano quotidianamente per rimettere i musei al centro di una proposta culturale elaborata in rete insieme ai soggetti più rappresentativi delle realtà in cui sono immerse, invitano alla partecipazione, stimolano confronto e pensiero critico.» Così il fotografo monegasco, che assurse a notorietà mondiale con servizi pluripremiati come quelli sul Chelsea Hotel newyorchese, sui niños de la calle (i sotterranei di Città del Messico), sui condannati a morte in Texas.

13. Alessandra Guerrini Palazzo Reale Genova ph. Gerald Bruneau



Il risultato fotografico è brillante e acuto, eclettico e profondo, sempre identificativo sia delle persone che delle specifiche realtà che sono chiamate a conservare, tutelare, valorizzare e comunicare. Da Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, ad Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, da Virginia Villa, direttrice della Fondazione Museo del violino Antonio Stradivari di Cremona, ad Annalisa Zanni, direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano, e alle altre, impegnate a Trieste, Palermo, Modena, Venezia e così via, tutte evidenziano come la leadership al femminile possa espletare al meglio le competenze multidisciplinari che dirigere tali istituzioni comporta e possa offrire appieno un connubio di profonda conoscenza della storia dell’arte e di capacità gestionali e creative.

6. Antonella Cucciniello Biblioteca e Complesso Monumentale Girolamini Napoli ph. Gerald Bruneau



La carrellata di Bruneau rende visibile tutto questo, ce lo presenta quasi come in ritratti pittorici di altri tempi, pieni di simboli, di richiami, di intenzioni.

Alle sue ricche immagini sul catalogo fanno da corollario le risposte di tutte alle domande: curriculum vitae in poche righe; cosa l’ha spinta a fare questo lavoro?; essere donna nel mondo dei beni culturali in Italia: tre “carte vincenti” che non devono mancare?; il patrimonio culturale in Italia è?; il suo motto o citazione preferita. E la risposta più stimolante all’ultima richiesta, la dà in due parole Antonella Cucciniello, direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli: “Niente panico”.

20. Virginia Villa Fond Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona ph. Gerald Bruneau



Info

Palazzo Reale – Piazza Duomo n. 12, Milano

via Saint Bon, 20 – Milano

fino al 1° maggio

orari: da martedì a domenica 10/19.30; giovedì chiusura alle 22.30; lunedì chiuso