La mossa di Sangiuliano. Alessandro Giuli verso la presidenza del museo Maxxi

Alessandro Giuli il favorito per la guida del Maxxi. Lui non smentisce

Alessandro Giuli sta per diventare il nuovo presidente del Maxxi. Sarà lui, con ogni probabilità, il prossimo responsabile del museo nazionale delle Arti del XXI secolo con sede al Flaminio, a Roma. Sostituirà Giovanna Melandri, in scadenza dopo dieci anni. Il neo ministro della Cultura Sangiuliano - si legge su Repubblica - avrebbe scelto proprio il giornalista, volto noto dei talk show politici, per questo prestigioso ruolo. Lo stesso Giuli, incalzato su La7 sull'argomento, non ha smentito la notizia. "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere".

Giuli - prosegue Repubblica - un ruolo simile lo aveva sempre sognato. Da giovane cronista quando gli chiedevano "che vuoi fare da grande?" esplicitava questa sua vocazione segreta: "Occuparmi un giorno di musei, di beni culturali, di biblioteche". Il ministro Gennaro Sangiuliano lo ha in qualche modo accontentato. Bisognerà vedere se Giuli saprà navigare in mare aperto. Le volte che la tv l'ha fatta davvero, da conduttore, tipo Seconda linea, su Rai Due, è stato un flop. Share sotto il due per cento e chiusura dopo due puntate.