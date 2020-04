Maggio tra i libri: ecco le novità e le promozioni

Visto che a quanto pare dovremo passare ancora parecchio tempo in casa, o al massimo in qualche parco poco distante da dove abitiamo, approfittiamone per vedere che cosa ci offre il mondo dell’editoria a maggio, tra nuove uscite, promozioni e solidarietà digitale.

Fazi è una delle case editrici più attive dal punto di vista dei prodotti online offerti gratuitamente, così da andare incontro ai propri lettori attraverso un piccolo, grande gesto. Nelle scorse settimane sono stati proposti diversi libri in ebook esenti da costi; stavolta è il turno di L’ultima estate di Cesarina Vighy, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima e finalista al Premio Strega 2009. Lo scritto – un perfetto equilibrio tra romanzo, diario e autobiografia, ridisegnato da un sorprendente ingegno narrativo – è disponibile in formato digitale in regalo fino al 4 maggio.

Chi già si è lasciato incantare dalle meravigliose copertine che hanno contraddistinto i libri di Franco Faggiani, non potrà perdere, sempre gratis in ebook, L’arrivo di una strana primavera, dove l’autore immagina un esempio di vita ai tempi del coronavirus. Ricordiamo inoltre che ogni settimana, su tutti gli store online, Fazi Editore offre una selezione di titoli in ebook a metà prezzo.

Restando in tema di pandemia e attualità, non v’era dubbio che la situazione in cui siamo capitati finisse per ispirare ampiamente autori ed editori. Longanesi, ad esempio, lancia la collana di ebook Clouds, nata per offrire a tutti i lettori strumenti agili e autorevoli per affrontare i nuovi bisogni sorti dall’emergenza che stiamo vivendo. Si tratta di una proposta di letture di qualità da voci accreditate dei vari settori per comprendere i nostri tempi, trovare spunti di riflessione e ottenere un aiuto concreto per la vita quotidiana.

Tra i titoli già usciti citiamo Conosci il tuo nemico. Cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus del fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini, Bambini a casa e felici: le attività Montessori scritto dalla pedagogista Annalisa Perino e Parole contro la paura, un’esplorazione delle parole vecchie o nuove e della terminologia che ha invaso i nostri vocabolari nei giorni della lotta al coronavirus a cura della sociolinguista Vera Gheno.

Senza allontanarci dal tema caldo del momento, voliamo tra gli scaffali di Piemme, il cui titolo ebook uscito il 28 aprile è per l’appunto Pandemia, un romanzo profetico firmato dalla penna del Premio Pulitzer Lawrence Wright. All’Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana influenza emorragica sviluppatasi da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama mondiale, decide di partire per l’Indonesia, dove trova uno scenario apocalittico. Giornalista, insegnante, drammaturgo e sceneggiatore, Wright ha dato corpo alle più temibili paure insite nei nostri animi, risultando tuttavia avvincente e mai pesante.

Oltre a questo vero e proprio romanzo, Piemme ha ideato anche l’iniziativa Molecole, una serie di ebook brevi di stretta attualità ad opera di protagonisti ed esperti del settore.

Quattro le novità edite da Chiarelettere che arriveranno in libreria a maggio. Altrimenti siamo fottuti! di Roger Hallam è il libro manifesto del co-fondatore di Extinction Rebellion, il movimento britannico di resistenza e disobbedienza civile contro il riscaldamento globale; L’uomo nero racconta le controverse vicende di Claudio Gavillucci, arbitro divenuto noto per aver sospeso per cori razzisti la partita Sampdoria-Napoli il 13 maggio 2018 ed essere stato licenziato poche settimane dopo dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA); Il mistero di Evita di Giovanni De Plato è un romanzo-verità scritto per far luce sui segreti che avvolgono la morte della first lady argentina; L’obbedienza non è più una virtù è una preziosa testimonianza del 1965 lasciataci da Don Lorenzo Milani, un piccolo manifesto contro il potere e la servitù della mente e del cuore, in nome della libertà e della responsabilità individuali.

Per La nave di Teseo sono usciti in ebook La forza del passato di Sandro Veronesi, autore vincitore del Premio Campiello e Premio Viareggio-Repaci, e La peste nuova di Fulvio Abbate, a ventiquattro anni dalla pubblicazione del suo noto romanzo “La peste bis”.

Diversi, però, anche i titoli in cartaceo, tra cui spicca la tanto attesa autobiografia di Woody Allen, dal titolo A proposito di niente. Già in vetta alle classifiche in formato digitale, arriva finalmente in versione tradizionale il racconto degli amori insoliti della star di Hollywood. Sempre La nave di Teseo propone quindi Essere Morgan. La casa gialla di Marco Morgan Castoldi, Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, Le ore di Michael Cunningham nella collana Oceani, A una certa ora di un dato giorno di Mariantonia Avati e svariati altri titoli.

Tornando al digitale, due gli ebook pensati da Newton Compton Editori per il rilancio dell’editoria: Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia a cura di Andrea Frediani e Gastone Breccia, ma anche un più leggero e spensierato romanzo dell’amatissima Felicia Kingsley: Appuntamento in terrazzo. I proventi ricavati dall’autrice verranno devoluti in beneficenza all’Ospedale Policlinico di Modena.

Chiudiamo questa carrellata di interessanti novità con Einaudi. Sono molte le opere che la casa editrice lancia sul mercato nel mese di maggio, perciò ci limitiamo qui a selezionarne solo alcune. Tra queste, citiamo Frieda di Annabel Abbs: a novant’anni dalla scomparsa di D.H. Lawrence, ecco un romanzo evocativo e coinvolgente sulla donna che ispirò il suo capolavoro: Frieda Von Richthofen, la vera Lady Chatterley. Fino all’alba di Carole Fives si è guadagnato un’entusiasta recensione da parte de Le Parisien: «Questo libro ci tiene in ostaggio. Come la protagonista, restiamo in apnea, desiderosi di uscire, respirare. Ma la bravura di Carole Fives sta nel farci rimanere incollati alle sue pagine implacabili, fino alla fine, fino ad avere l’impressione di leggere di noi stessi». Per concludere, Vite senza fine racconta, attraverso la voce di Ernesto Franco, le imprese comuni e straordinarie di un piccolo eroe moderno, Gio Magnasco, fondatore della più grande ditta di ferramenta dei suoi tempi. Un’epopea dimessa e struggente cucita intorno ai sogni di un uomo che, con viti e bulloni, vuole tenere insieme il mondo”.

