Medico di base si scopre scrittore: a 70 anni il debutto nella poesia

Medico di base per una vita e ora, superati i 70 anni e raggiunta la quiete della pensione, il debutto come poeta. Franco Pio Dicembre, laureato a Bologna e specializzato in Anestesia e Rianimazione a Ferrara, è di Ceglie Messapica, piccolo centro collinare tra Bari e Brindisi, famoso per la sua gastronomia e per il suo estesissimo e mutiforme agro saliscendi, impreziosito da un'infinita varietà di trulli e masserie.

Comunità più antica di Roma, terra di artisti, pittori, scrittori, poeti e musicisti, oggi Ceglie si arricchisce di un nuovo protagonista letterario con il suo “Il Viaggio”, scritto per i tipi dell'editore Milella di Lecce. Una piccola deliziosa antologia di poesie che racconta persone e cose familiari, tratti della vita quotidiana, presentati con un linguaggio dolce e quasi fanciullesco, impressionista e intensamente emotivo.

"Il medico cura il corpo ed è contento, soddisfatto", spiega il poeta in una sua nota quasi programmatica. "La sera però sulla sua poltrona è triste, sa che non è completo. Con la poesia curo l'anima che sta dentro di noi e sorrido felice. La cura del corpo e dell'anima è la terapia perfetta, la completezza dell'essere. Ecco perché io medico scrivo le poesie. Provo a essere completo".

E il nunzio apostolico in Zambia e in Malawi, l'arcivescovo Gianfranco Gallone, anch'egli di Ceglie, annota nella prefazione: “Come alla ricerca di una radice, di una casa, esse svegliano la memoria e la interpellano perché essa dal passato possa trarre il segreto per continuare a vivere e sperare... Non sarà difficile trovare questi elementi sapienzali nelle poesie che abitano queste pagine, i tratti cioè di una sapienza nel senso biblico che questo termine assume... Il poeta trae questi aiuti a ritrovare la strada della vita nei ricordi della sua infanzia, nell'osservazione della natura, di un clown o di un ragazzo che corre per strada, in un ricordo così vivido che tramuta il passato in realtà”.