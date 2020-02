Mondo dell'arte in allarme. "L'Urlo" di Munch si sta pericolosamente scolorendo

"L'Urlo", il celebre dipinto del pittore norvegese Edvard Munch, sta lentamente perdendo colore. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dagli esperti del Munch Museum di Oslo. Stando a quanto si legge sul New York Times, i ricercatori hanno analizzato il quadro e le sue caratteristiche, spiegando come e perchè parti della tela colorate inizialmente di un giallo-arancio brillante ora tendano verso un bianco avorio. Il team è al lavoro sull'opera dal 2012, e ha utilizzato raggi X, laser e microscopio elettronico ad alta potenza per analizzare pigmenti e frammenti di colore, rivelando nuove informazioni sull'autore e sul suo modus operandi, allo scopo di delineare i corretti comportamenti da tenere per la conservazione ottimale dell'opera. "Osservando la superficie del quadro al microscopio è possibile individuare delle piccole strutture simili a stalagmiti: si tratta di nanocristalli che stanno crescendo sul dipinto", spiega Jennifer Mass, presidente del laboratorio di Analisi Scientifiche delle Belle Arti di Harlem.