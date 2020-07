Musica, Youtube: la Amoroso la più seguita della settimana. La Top 10

Resta invariato il podio della classifica degli artisti più seguiti su YouTube nell’ultima settimana. È dunque ancora il tormentone “Karaoke” a condizionare le prime due posizioni dove troviamo rispettivamente Alessandra Amoroso e i salentini Boomdabash, per entrambi un incremento negli ascolti che si aggira intorno al 17%, conferma che la formazione, la stessa che ha conquistato l’estate 2019 con “Mambo salentino”, funziona.

Podio che si chiude con l’ex “Amici di Maria De Filippi” Irama, anche lui interprete della hit “Mediterranea”. Con quasi 8 milioni di ascolti, Ozuna, uno dei massimi esponenti del reggaeton mondiale, conquista il quarto posto in classifica.

Alessandra Amoroso la più seguita su YouTube

Il salto in avanti della settimana lo compie certamente Elodie, sette giorni fa al 19esimo posto oggi al sesto grazie ad un incremento di click sui suoi contenuti sulla piattaforma che sfiora il 92%; un successo dovuto all’uscita di “Guaranà”, ultimo singolo estratto dall’album “This Is Elodie”.

Non è da meno il rapper Rocco Hunt che registra un +72,9% e la conquista del sesto posto, il tutto probabilmente grazie al successo di “A un passo dalla luna”, la sua hit realizzata con la complicità dell’attrice spagnola Ana Mena. Tormentoni che sconfiggono il rap nella classifica di gradimento del pubblico, da registrare infatti la discesa di Geolier, talentuosissimo rapper/trapper napoletano appena ventenne, che si piazza al settimo posto.

In discesa anche Sfera Ebbasta che troviamo in ottava posizione. Precipita al nono posto invece Gue Pequeno, che in una settimana perde oltre il 30% di preferenze. Rientra nella top ten per chiuderla Fred De Palma che invece negli ultimi sette giorni guadagna il 36,1% di ascolti.

YouTube, la Top 10 della settimana