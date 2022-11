Ordine degli psicologi, ecco la settimana della psicologia e dei diritti umani

La settimana dei diritti, promossa dall'Ordine degli psicologi della Lombardia e patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Milano

Gli psicologi possono essere gli elementi determinanti nella comprensione, nel cambiamento, nella creazione di opportunità pari ed eque, nella promozione e nella riduzione delle conseguenze negative causate dalle violenze e da ogni violazione dei diritti a livello individuale, sociale, politico e culturale.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia è divenuto negli ultimi anni un riferimento regionale e nazionale per l’impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di discriminazione e nella tutela, nella difesa e nella cultura dei diritti umani.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia, per la terza edizione della settimana dedicata alla psicologia e ai diritti umani, patrocinata dal Comune di Milano e da Regione Lombardia, ha organizzato otto incontri, in modalità mista (in presenza alla Casa della psicologia e on-line), da lunedì 21 novembre a venerdì 25 novembre, in cui si affronteranno diversi temi. Si parlerà di: diritti umani nella società contemporanea, fine vita e diritti dei morenti, diritto di parola, adolescenti e percezione della guerra, diritti dei migranti, discriminazioni verso le persone LGBTI+, violenze di genere nei luoghi di lavoro e sessualità consapevole.

“La settimana dei diritti nasce dall’esigenza di evidenziare e di far conoscere il ruolo vitale interpretato dalla professione psicologica nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti umani”, ha dichiarato Laura Parolin, Presidente di OPL.

Dal 2016, l’OPL è attivo in tal senso, costituendosi come il primo Ordine d’Italia ad avere attivato un progetto specifico sui Diritti Umani strutturato in modo organico, con la creazione di una consulta specifica composta da sei gruppi di lavoro tematici e dal Comitato Pari Opportunità.

Gabriella Scaduto, Segretario di OPL e coordinatrice del progetto La Psicologia per i Diritti Umani, ha dichiarato: “Come psicologi siamo naturalmente spinti alla promozione e alla tutela dei diritti umani che rappresentano la pietra miliare su cui costruire il benessere psicologico, fondamentale per il benessere della persona nella sua interezza. Sono le storie che cambiano la storia”.