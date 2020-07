Padova, in arrivo "Autoritratto" di Van Gogh da Amsterdam

Il celeberrimo “Autoritratto con cappello di feltro grigio” è il prestito eccezionale concesso a Padova dal Van Gogh Museum di Amsterdam. L'immagine dell'opera del pittore olandese è stata anche scelta come simbolo della mostra padovana su Van Gogh in programma al Centro San Gaetano, dal 10 ottobre all’11 aprile 2021. Il capolavoro venne dipinto nel 1887, a Parigi. “Si tratta della ripresa – scrive il curatore Marco Goldin - di un altro autoritratto con lo stesso cappello, realizzato all’inizio della primavera 1887. Proprio nell’accostare queste due immagini si comprende perfettamente quanto Van Gogh fosse progredito nel volgere di poco tempo. A una stesura ancora quasi piatta, succede un ritmo percussivo del colore, radiante nella sua manifestazione. Questo effetto radiante di fondo fa emergere con veemenza il volto di Van Gogh, che pare accendersi entro un grumo disteso di luce. Non quindi il modificare quella luce, quanto farla convergere verso il punto della rivelazione. E quel punto è il volto. Ancor di più, lo sguardo allarmato. Van Gogh è pronto per prendere un treno. La sua destinazione, Arles. A respirare - conclude - il giallo del grano e del sole”.