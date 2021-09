Photofestival, al via la sedicesima edizione

Natura, spazi urbani, coscienza della sostenibilità ambientale connotano la sedicesima edizione di

Photofestival, l’ampia rassegna di fotografia d’autore, diffusa dal 15 settembre al 31 ottobre da Milano e il suo territorio metropolitano alle province di Monza e Brianza, Pavia, Lecco e Varese.

Il tema di quest’anno “La natura e la città. Segni di un tempo nuovo” è sviluppato in 150 mostre ospitate in cento spazi espositivi, dalle gallerie ai musei, dalle biblioteche agli spazi non istituzionali, non solo in centro ma anche in zone periferiche.

“Milano sta cambiando, è meno grigia, non c’è più nebbia…”, afferma il direttore artistico Roberto Mutti. Che non nasconde le difficoltà incontrate nella ricerca di spazi espositivi, perché c’è chi preferisce tenere chiusi i locali piuttosto che affittarli a un costo equo.

Nonostante le problematicità, che hanno reso piuttosto impegnativo organizzare Photofestival, la scommessa è stata vinta e “siamo riusciti a rispondere al desiderio fortemente espresso da tutti i protagonisti del mondo della fotografia di riprendersi la scena con mostre e iniziative vissute in prima persona. Abbiamo inoltre arricchito la manifestazione con la grande novità delle mostre in modalità virtuale”, aggiunge Mutti.

Michael Dressel , Los Angeles



La novità è proprio nel Virtual Photofestival , la nuova piattaforma digitale grazie alla quale si può visitare una selezione di otto fotografie per ciascuna delle mostre realizzate.

Attenzione è rivolta anche al mondo femminile: tredici sono le gallerie presenti nel palinsesto 2021 gestite da donne, ventitré le curatrici, quarantaquattro le fotografe che propongono una loro personale, ottantacinque le autrici presenti nelle trentacinque mostre collettive.

Tra le varie collettive, The Horizon We Look at a cura di Fondazione 3M, in programma dall’11 al 22 ottobre a Palazzo Castiglioni, sui 17 obiettivi del progetto di sviluppo sostenibile voluto dall’Onu.

Come nelle precedenti edizioni è previsto un calendario di eventi con incontri, letture portfoli, webinar …

Un tema, quello sviluppato, di urgenza per un rapporto con la natura sereno e non conflittuale.

Tina Modotti uomo che porta fieno, 1928