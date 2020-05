Premio Gregor von Rezzori, il ventennale della Fondazione Santa Maddalena

Quest’anno ricorre il ventennale della Fondazione Santa Maddalena, istituita nel 2000 da Beatrice Monti della Corte nella sua casa a Donnini nel Valdarno, nella quale si era trasferita nel 1967 con il marito Gregor von Rezzori.

Proprio in questa casa egli ha scritto senza sosta e con grande felicità, spesso ospitando i suoi amici e colleghi, fino alla fine della sua vita nel 1998. Un anno dopo Beatrice ha creato la Fondazione Santa Maddalena, che ospita scrittori provenienti da tutte le parti del mondo per dei periodi di lavoro. Organizza dal 2007 il Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, un festival di letteratura internazionale che promuove l’incontro tra interessanti scrittori contemporanei, traduttori e un pubblico cosmopolita. I vincitori del Premio Gregor von Rezzori si sarebbero dovuti ritrovare a Firenze dal 26 al 28 maggio per una serie di incontri con i lettori e con i loro traduttori, al termine dei quali durante una cerimonia a Palazzo Vecchio sarebbe stato proclamato il vincitore del Premio Gregor Von Rezzori - Città di Firenze. Purtroppo quest’anno a causa delle drammatiche circostanze che hanno toccato tutti il premio si svolgerà solo online, un modo per riaffermare ancora una volta il valore della letteratura. Sarà possibile seguire gli appuntamenti sul sito www.cinemalacompagnia.it, la Casa del Cinema della Regione Toscana, e successivamente sui canali social del Premio e sul canale YouTube della Santa Maddalena Foundation. “Questo è un anno fuori dal comune – dichiara Beatrice Monti ideatrice del Premio - malgrado questo non abbiamo voluto rinunciare alle nostre belle tradizioni; ma date le condizioni in cui si trova il mondo intero abbiamo cercato di condividere in un altro modo le letture e premiare gli straordinari talenti che non sono stati toccati dall’epidemia. Crediamo fermamente che la lettura sia una panacea efficace se non altro per la nostra mente. Il nostro programma ve ne darà la prova”. Il Premio Gregor von Rezzori è patrocinato e promosso dal Centro per il libro e la lettura e dalla Regione Toscana. È realizzato con il fondamentale contributo di The Santa Maddalena Foundation, Comune di Firenze e in collaborazione con Cinema La Compagnia di Regione Toscana, Gabinetto Scientifico Letterario G.P.Vieusseux, Opera Santa Croce, Todo Modo, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Associazione culturale Wimbledon, La città dei lettori. Si ringrazia Fondazione Paul Thorel, Bona Frescobaldi, Volker Schlöndorff.