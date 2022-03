Salvatore Bianco illumina Identità Golose nel ciclo Tartufo tutto l’anno

Salvatore Bianco star a Identità Golose nel ciclo "Tartufo tutto l’anno" by Appennino Food Group

Il 22 e 23 marzo il centro di Milano è tornato ad affacciarsi sul Golfo di Napoli grazie a Salvatore Bianco, alla guida delle cucine del ROMEO hotel di Napoli, dove splende la stella Michelin del fine dining Il Comandante.

Lo chef campano è stato protagonista di due cene imperdibili a Identità Golose Milano, l’hub dell’alta gastronomia, all’interno del ciclo di serate “Tartufo tutto l’anno” promosse da Appennino Food Group, la terza impresa italiana nel settore tartufo e SpA del comparto. Chef Bianco è riuscito a imporsi come uno degli interpreti più autentici e insieme raffinati della nuova scuola gastronomica partenopea, grazie a un linguaggio innovativo, che combina i sapori e i profumi del territorio campano con le tecniche (e gli ingredienti) in arrivo dalle diverse culture con cui è entrato in contatto durante la sua formazione. La sua attenzione per la sostenibilità si è concretizzata ed espressa con “Gli Orti e le Terre de Il Comandante”, che ha inaugurato un nuovo ciclo gastronomico dove il paniere dei prodotti freschi proviene da piccoli appezzamenti agricoli dislocati sui Monti Lattari, alle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio e in Basilicata, mentre il pesce arriva direttamente da fornitori indipendenti locali, che offrono in via prioritaria la pesca di giornata alla brigata di cucina.

Salvatore Bianco, il menù delle serata a Identità Golose

Sempre pronto ad accettare nuove sfide e reinventarsi attraverso i propri piatti, Bianco non poteva che accettare l’invito di Identità Golose Milano e Appennino Food Group: per le due serate evento, l’executive chef originario di Torre del Greco ha studiato un menù che valorizza la versatilità gastronomica del più pregiato fungo ipogeo e dimostra ancora una volta l’estro e la solidità che lo caratterizzano.





La proposta dello chef guarda alla grande storia culinaria delle sue terre ma allo stesso tempo dialoga con le diverse declinazioni stagionali del tartufo: se ad aprire la serata è la Terrina di coniglio con fondo all’ischitana, chiaro omaggio al terroir in cui Bianco ha maturato la sua visione culinaria, è con la Pasta ripiena con cremoso di bufala e crema di finocchio alla brace con tartufo nero estivo che lo chef inizia a giocare con il fungo, solitamente disponibile in questa versione tra maggio e ottobre. Piccione, fave e barbabietola è il terzo piatto proposto nel percorso, dimostrazione dell’eclettismo che contraddistingue la mano di chef Bianco. Chiude il menù Sottobosco con tartufo nero dolce, il più noto e nobile nella sua categoria, le cui note aromatiche tendenti alla cioccolata fondente o al brandy bene si sposano con un dessert.

ROMEO hotel, la riapertura del 2 aprile

La presenza di chef Bianco a Identità Golose Milano anticipa la riapertura di ROMEO hotel il 2 aprile. Gli ambienti che ospitano gli spazi ristorativi della struttura, ovvero Beluga con la sua formula bistrò e Il Comandante (entrambi sotto la guida di Salvatore Bianco) sono stati rivoluzionati per offrire ancora più suggestioni agli ospiti.

Il fine dining stellato occuperà per intero l’ultimo piano del building, con una superficie interna tra sala e cucina di circa 500 mq; gli ospiti potranno godere di una spettacolare vista panoramica a 360 gradi sul Golfo di Napoli, su Castel Sant’Elmo e la certosa di San Martino e contemporaneamente ammirare la brigata in azione, essendo la cucina a vista; i tavoli, tutti in pedana (per un totale di 60 coperti) si trasformano all’occorrenza in salette

