Dal costruttivismo al realismo socialista: via alla mostra "Unknown Ukrainian"

"Unknown Ukrainian" arriva a Lecce: la mostra curata Snejanka Bauer mette in scena l'arte ucraina

Visitare in questi mesi il Museo Storico della città di Lecce (MUST) è un’occasione non solo per apprezzare la collezione civica di Otto e Novecento in Terra d’Otranto e la sezione archeologica ospitate nelle sale del primo piano, ma anche per avvicinarsi alla produzione artistica ucraina del secolo scorso, attraverso la mostra Unknown Ukrainian Art. Dal costruttivismo al realismo socialista, allestita negli spazi del piano terra dal 28 gennaio e fino al 30 aprile.

Curata da Snejanka Bauer, studiosa nata in Bulgaria ma d’adozione tedesca, l’esposizione propone al pubblico una selezione di circa 130 opere di una assai più vasta collezione d’arte europea, la Soibelmann Art Collection, che, con oltre 6000 pezzi tra olii, sculture, poster, disegni, stampe, gouaches (guazzi), icone, libri e ceramiche, ha come punto di interesse la produzione dell’Europa orientale.

La scelta del museo salentino di ospitare in coproduzione una mostra dedicata all’arte ucraina non può che essere letta come un contributo alla difficile situazione di guerra che il popolo ucraino sta vivendo, acuitasi nell’ultimo anno; è quanto ribadito nelle parole della direttrice Claudia Branca, che in apertura di catalogo scrive: «l’accorato appello lanciato a tutte le istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali, italiane ed europee, da parte dei direttori dei Musei ucraini non può lasciarci indifferenti».