"Voleva che io fossi l'amante di Lennon". Spuntano le fantasie di Yoko Ono

John Lennon e quei 18 mesi distante da Yoko Ono. La vera storia

John Lennon è morto ormai da 43 anni, ma sull'ex Beatles i racconti e gli aneddoti sulla sua vita privata, non si sono mai interrotti. E ora negli Usa sta per uscire un documentario davvero inedito: "The Lost Weekend". Il primo amore - si legge sul Corriere della Sera - non si scorda mai. Per May Pang era John Lennon. "Fu Yoko Ono a chiedermi di avere una relazione con lui", racconta Pang, l'amante. Quel periodo tra il 1973 e il 1975, che durò 18 mesi e coincise con una separazione tra Lennon e Ono, perciò molti pensano che sia stata una fase di eccessi e rimpianti. May, allora 22enne,racconta una storia diversa. "In un certo senso Yoko si approfittò di me, perché ero ingenua. Ma mi diede un dono: John e io ci innamorammo".

"Yoko - svela May Pang e lo riporta il Corriere - venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì: "John e io non andiamo d’accordo". Chiunque lavorasse con loro lo sapeva, ma non ne parlavamo, erano i nostri capi. "Comincerà a vedere altre persone". E poi aggiunse: "Tu non hai un fidanzato, giusto?". Io alzai lo sguardo e risposi: "Non è una cosa che mi interessa". Ma lei: "Penso che saresti perfetta”. Dicevo di no, lei insisteva. Poi si è alzata e se n’è andata. E io sono rimasta là, in lacrime. Ma non cominciai a frequentarlo perché me l’aveva chiesto lei. Fu lui a corteggiarmi. Più avanti John mi disse che Yoko era andata anche da lui: “È tutto risolto. Puoi uscire con May”. Ma John era scioccato quanto me. All’inizio non voleva. Poi finì e per me fu uno choc, lui preferì tornare da lei, temeva che gli rifiutassero la Carta verde".