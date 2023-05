"Women in Selfie", approda in Italia lo spettacolo delle donne ucraine

Guerra Ucraina, a Roma arriva lo spettacolo "Women in Selfie": tutti i dettagli

Non mancheranno le emozioni quando tredici donne ucraine si esibiranno sul palco del Teatro di Villa Torlonia di Roma, in Via Lazzaro Spallanzani 1, Mercoledì 7 Giugno alle 19:30 alla prima assoluta dello spettacolo “Women in Selfie”. Utilizzeranno il cellulare come strumento per rapportarsi al passato, ovvero il paese che hanno lasciato, per scoprire il paese in cui vivono. Frammenti e fotografie, quindi, non solo di guerra ma di una vita che cerca di sopravvivere e vivere.

Con la regia e la direzione artistica di Vittorio Pavoncello, Women in Selfie è il primo Progetto teatrale di Theater4Inclusion, una iniziativa realizzata dall’Associazione Donne for Peace in collaborazione con il Parlamento Europeo, Roma Capitale, Regione Lazio, ECAD e Stati Generali della Memoria. Le neo attrici protagoniste saranno pronte a condividere quel bagaglio di paura, dolori e ricordi indelebili che si portano dentro ma, soprattutto, a darci prova della loro straordinaria forza. Racconteranno al pubblico come il teatro sia diventato lo strumento di indagine della loro attuale condizione di rifugiate, quella chiave della ricostruzione del presente con cui sembra divenire possibile anche la costruzione di un futuro di pace.